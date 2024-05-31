Dilenci kadınların terlikli 'yer' kavgası kamerada

Kaynak: İHA
Dilenci kadınların terlikli 'yer' kavgası kamerada

Adana'da dilencilik yaptığı iddia edilen iki kadının çocuğun yanında terlik ve çanta ile birbirine saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dilencilik yaptığı öne sürülen iki kadın arasında "yer" kavgası yaşandı. İddiaya göre, trafik ışıklarında dilencilik yapan kadınlar, birbirlerinin belirlenmiş bölgelerine müdahale ettikleri gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve kadınlar ara sokakta birbirine girdi.

Kadınlardan biri, "Benim yerime neden geliyorsun, herkesin yeri belli" diye bağırarak diğerine çanta ile vurdu. Diğer kadın ise ayağındaki terliği çıkartıp karşılık verdi. Yanlarında bir çocuk bulunmasına rağmen, kadınlar kavgaya devam etti. Olayı gören bir erkek, kadınları ayırmak için araya girdi ancak başarılı olamadı. Kadınlardan biri terliğini diğerine fırlattı ve terlik, şans eseri kadının kafasını sıyırarak geçti. Kavga sırasında çocuk, olan biteni şaşkınlıkla izledi. Bu anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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