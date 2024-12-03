Nesli tükenmekte olan 'Türk semenderi' Gaziantep'de görüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Nesli tükenmekte olan "Türk semenderi" Gaziantep'in Huzurlu Yaylası'nda görüntülendi.

Gaziantep İslahiye ilçesi merkezine 35 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları'ndaki 1600 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan bir grup, halk arasında "Benekli kertenkele" olarak bilinen "Türk semenderi" ile karşılaştı.

Tedirginlik yaşadıklarını belirten Mehmet Veriralmaz, cep telefonuyla semenderi görüntüledi. Bir süre sonra semenderin gözden kaybolduğunu söyleyen Veriralmaz, "Huzurlu Yaylası'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirirken karların düştüğü alanda hareket eden sarı ve siyah benekli kertenkeleyi fark ettik. Cep telefonumla görüntülemeye çalışırken, otların arasına girerek kayboldu. Tehlikeli olabileceğini düşünerek yakalamadık. Daha sonra internetten yaptığım araştırmamda nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan olduğunu öğrenince, "İyi ki yakalayıp zarar vermemişiz" diye düşündüm" dedi.

Nesli tükenmekte olan 'Türk semenderi' Gaziantep'de görüldü

Nesli tükenmekte olan 'Türk semenderi' Gaziantep'de görüldü

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