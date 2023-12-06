Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu. Peki, Neslim Güngen kimdir? Neslim Güngen neden gündem oldu?

Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çektiği videoda "Ben sıradan bir insanım" diyen, 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu.

Neslim Güngen’in babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılıdır ve 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı.

19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Neslim Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı.

Neslim Güngen, 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınıyor.