Netanyahu ile Putin telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Rus lider Putin'in son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir telefon konuşması yaptıkları aktarıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Netanyahu ile Putin telefonda görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

İki lider arasındaki görüşme 50 dakika sürdü.

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