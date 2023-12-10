Putin’den İsrail Başbakanı Netanyahu’ya 'Her türlü yardımı sağlamaya hazırız'

İsrail Başbakanı Netanyahu Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya’dan destek sözü aldı. Netanyahu esir takası için Putin’den yardım istedi.

KAYNAK: İHA
Putin’den İsrail Başbakanı Netanyahu’ya 'Her türlü yardımı sağlamaya hazırız'

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun görüşmede Putin’e Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer mecralarda Rusya’nın İsrail'e karşı olan tutumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği belirtildi.

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PUTİN’DEN DESTEK SÖZÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’ndeki son durumu ele aldı. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmede, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki kritik durum, özellikle de Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ele alındı” ifadeleri kullanılarak, Putin’in Netanyahu’ya Rusya’nın sivillerin acılarını hafifletmek ve çatışmayı durdurmak için mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu aktardığı belirtildi.

Açıklamada, “Ayrıca taraflar, Rus vatandaşlarının ve ailelerinin tahliyesinin yanı sıra Gazze'de tutulan İsraillilerin serbest bırakılması konusunda daha fazla işbirliğine karşılıklı ilgi duyduklarını ifade ettiler. Vladimir Putin ve Binyamin Netanyahu temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı” denildi.

İSRAİL RUSYA’NIN İRAN İLE İŞBİRLİĞİNDEN RAHATSIZ

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Netanyahu, görüşmede, Putin’e Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer mecralarda Rusya’nın İsrail'e karşı olan tutumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği belirtilerek, “Başbakan Netanyahu Rusya ve İran arasındaki tehlikeli işbirliğini sert bir dille eleştirdi” denildi.

“KIZILHAÇ’A BASKI YAPIN”

Görüşmede, Netanyahu’nun İsrail'in tüm esirleri serbest bırakmak için diplomatik ve askeri tüm araçları kullanacağını ifade ettiği aktarılan açıklamada, “Başbakan ayrıca Rusya'dan esirlerin ziyaret edilmesi ve ilaçlarının ulaştırılması konusunda Kızılhaç'a baskı yapmasını talep etti” denildi. Rusya Gazze’de acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına destek vermişti

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde 8 Aralık’ta yapılan oylamada Rusya, Gazze Şeridi’nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına destek vermişti.

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