Netanyahu'nun psikiyatristi not bırakarak intihar etti: Yalan şelalesi tarafından mağlup edildim

İntihar ettiği belirlenen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun psikiyatristi Dr. Moshe Yatom'un evinde yaşananlardan Netanyahu'yu sorumlu tuttuğu intihar notu çıktı.

Netanyahu'nun psikiyatristi not bırakarak intihar etti: Yalan şelalesi tarafından mağlup edildim

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye bombardımanı 34'üncü günde de devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail saldırılarda şu ana kadar 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 kişi öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırıları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun psikiyatristi Dr. Moshe Yatom evinde ölü bulundu.

“SORUMLU NETANYAHU”

Dr. Ali Demirdaş'ın Global Village Space isimli siteye dayandırdığı haberine göre; intihar ettiği belirtilen Yatom'un, Netanyahu'yu 'yalan şelalesi' olarak tanımladığı ve yaşananlardan İsrail Başbakanı'nı sorumlu tuttuğu belirtildi.

“ZİHNİNE GİRMEYE ÇALIŞTIM AMA...”

Söz konusu haber sitesinde ünlü İsrailli psikiyatrist Yatom'un ölümüne ilişkin, "Netanyahu'yu umutsuzluğunun kaynağı' olarak göstererek intihar etti. Dokuz yıl boyunca Netanyahu'nun 'esrarengiz' zihnine girmeye çalıştım fakat 'yalan şelalesi' tarafından mağlup edildim. Netanyahu'yu tedavi ederken yenilmez olan kişiliğim parçalandı" ifadeleri yer aldı.

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