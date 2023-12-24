Netenyahu’dan itiraf gibi Gazze açıklaması. ‘Başka seçeneğimiz yok’

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik katliamlarına devam ederken, Başbakan Netenyahu, bugün gerçekleştirdiği kabine toplantısında itiraf niteliğinde bulundu.

Sputnik'in haberine göre, 7 Ekimden bu yana süre gelen çatışmalarda 152 İsrail askerinin öldüğünü açıklanırken, bazı kesimler İsrail’in gerçek rakamları açıklamadığını dillendirirken, bir çok nokta protestolar düzenelenerek istifası istene Netenyahu, bugün kabine toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar hakkında konuşan Netenyahu, “Bu savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama savaşmaya devam etmekten başka çaremiz yok” açıklamalarında bulundu.

Toplantıda, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğünü de aktaran Netenyahu, “Biden’a ne kadar sürerse sürsün tam zafer elde edene kadar savaşacağımızı söyledim. ABD bu tavrımızı anlıyor” dedi.

İsrail’in Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırı planına ABD’nin karşı çıktığı ve İsrail’i saldırıdan vazgeçirdiği yönündeki iddialara da değinen Netanyahu, “ABD’nin bölgede operasyon yapmamızı engellediği yönünde haberler var. Bu doğru değil. İsrail egemen bir ülke. Savaşla ilgili kararlarımız dış baskılara değil, operasyonel değerlendirmelerimize dayanmaktadır” dedi.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in, 7 Ekim’de Hamas tarafından yapılan baskından birkaç gün sonra Lübnan'da Hizbullah'a karşı büyük bir saldırı düzenlemek üzere olduğunu ancak Biden'ın Netanyahu'yu operasyondan son anda vazgeçirdiğini iddia etmişti.

Netanyahu’nun en büyük rakibi olarak bakılan Ekonomi Bakanı Nir Barkat ise, “Askerlerimizi tehlikeye atmamız ve onları bombalanmamış evlerin içine göndermemiz kabul edilemez. En iyi dostlarımızdan dahi gelse herhangi bir dış baskıya teslim olmak, bedelini ağır ödediğimiz vahim bir hatadır” açıklamasını yaptı.