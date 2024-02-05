Netenyahu'dan savaşı genişletme sinyali. ‘Refah’la ilgileneceğiz’

Kaynak: AA
Netenyahu'dan savaşı genişletme sinyali. ‘Refah’la ilgileneceğiz’
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki savaşın genişleyebileceğinin sinyalini verdi. Şimdiye kadar Hamas’ın 24 taburundan 17’sini imha ettiklerini belirten Netenyahu, geri kalan taburların çoğunun güney şeridi ve Refah’ta olduğunu ve onlarla ilgileneceklerini ifade etti.

Netanyahu, Mısır sınırında yer alan ve İsrail’in saldırılarından kaçan yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının sinyalini verdi.

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İsrail Başbakanlık Ofisi’nin yayımladığı, Gazze’deki saldırılara ilişkin Netanyahu’nun kabine toplantısında yaptığı açıklamalara göre, Biden yönetiminin İsrail’e “silah, uluslararası kurumlar ve bölgeye güç gönderilmesi gibi konulardaki desteğini takdir ettiğini” dile getirirken, aralarında anlaşmazlık olduğu ancak bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını aktardı.

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Netanyahu, ABD ve uluslararası toplumla ilişkilerde herhangi bir desteğe ihtiyacı olmadığını belirterek, Hamas’ı ortadan kaldırmanın da esas amaçları olduğunu vurguladı.

Şu ana kadar Hamas’ın 24 taburundan 17’sini imha ettiklerini açıklayan Netanyahu, geri kalan taburların çoğu (Gazze’nin) güney şeridi ve Refah’ta olduğunu ve onlarla ilgileneceklerini ifade etti.

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