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Netflix’e zam mı geldi? Netflix paketleri ne kadar, kaç TL oldu?

Popüler içerik izleme platformu Netflix geçtiğimiz aylarda temel plan dahil olmak üzere tüm paketlerine zam yapmıştı. 2023 yılına girilmesiyle Netflix’in 10 ay içinde 3. kez zam yapacağı konuşuldu. Peki, Netflix’e zam mı geldi? Netflix paketleri ne kadar, kaç TL oldu?

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:52
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Netflix’e zam mı geldi? Netflix paketleri ne kadar, kaç TL oldu?

Netflix’e zam mı geldi? Netflix paketleri ne kadar, kaç TL oldu?
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Netflix 2022 yılı içinde izleme paketlerine zam yapmasıyla gündeme gelmişti. Paket fiyatlarını artıran Netflix’in tekrar yüzde 40’lık bir zam yapacağı iddia edildi. Peki, Netflix’e zam mı geldi? Netflix paketleri ne kadar, kaç TL oldu?

Netflix geçtiğimiz yıl birden fazla kez paket fiyatlarına zam yapmıştı. 2023 yılına girilmesiyle Netflix’in paket fiyatlarına tekrar bir zam yapacağı konuşuldu. Peki, Netflix’e zam mı geldi?

Netflix Türkiye paket fiyatlarına zam yaptı. Paket fiyatlarını yaklaşık yüzde 40 artıran Netflix Türkiye, böylelikle 10 ay içindeki 3. zammına imza attı.

Netflix Türkiye 2022 yılının başında Temel plan için 26,99 TL, Standart plan için 40,99 TL, Özel plan içinse 54,99 TL alıyordu.

Daha sonra bu fiyatlara artışa gidildi. Temel plan 37,99 TL, Standart plan 57,99 TL, Özel plan ise 77,99 TL oldu.

Netflix burada durmamış, 13 Eylül 2022 itibarıyla fiyatlarda ciddi bir artış daha yapmıştı. O zaman Temel plan 45,99 TL, Standart plan 69,99 TL, Özel plan ise tam 93,99 TL ödeme ile elde edilebiliyordu.

NETFLİX PAKETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Netflix Türkiye temel, standart ve özel plan olmak üzere izleme paketlerine zam yaptı. Zamlardan sonra Netflix paket fiyatları şöyle oldu:

Temel plan için aylık 63,99 TL,

Standart plan için aylık 97,99 TL,

Özel plan içinse aylık tam 130,99 TL verilmesi gerekiyor.

 

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