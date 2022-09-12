Netflix açıkladı: Bu haftanın en çok izlenenleri

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok yapımları paylaşmaya devam ediyor. İzlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanların listelesi yayınlıyor.

Bu doğrultuda 29 Ağustos- 4 Eylül arası en çok izlenenleri de paylaşıldı.

İŞTE BU HAFTANIN EN ÇOK İZLENENLERİ

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Listenin birinci sırasında 36 milyon 580 bin izlenme saatiyle Echoes‘un 1. sezonu yer alırken 2. sırasında ise 35 milyon 370 bin izlenme saatiyle bu hafta ilk kez gördüğümüz Devil in Ohio yer aldı. 3. sırada ise 33 milyon 320 bin izlenme saatiyle The Sandman’in 1. sezonu yer aldı.