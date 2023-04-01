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Nevşehir’de başıboş köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

Nevşehir’de başıboş köpeğin neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 01:27
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Nevşehir’de başıboş köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

Nevşehir’de başıboş köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı
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Kaza Nevşehir Avanos Karayolunun 5. Kilometresinde meydana geldi. Süleyman D. Yönetimindeki otomobil seyir halindeyken başıboş köpeğe çarpı.

Çarpmanın etkisi ile yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran otomobil sürücüsü yaralandı. Kazaya neden olan köpek de olay yerinde öldü.

Kazayı gören bir başka sürücü tarafından 112’ye ihbarda bulundu. Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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