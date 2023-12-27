Nevşehir'de düzenlenen 'torbacı' operasyonunda 71 gözaltı

Kaynak: DHA
Nevşehir'de düzenlenen 'torbacı' operasyonunda 71 gözaltı
Nevşehir’de polis ekipleri 'torbacı' olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 71 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik inceleme başlattı.Yapılan incelemelerin ardından 315 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter, 2 İHA ile uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

71 ŞÜPHELİ YAKALANDI

5 dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 71 şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 215 gram metamfetamin, 272 gram esrar, 173 gram skunk, 11 hassas terazi, 32 gram bonzai, 9 adet tabanca ile çok sayıda mermi, 4 adet tüfek ve tüfeklere ait fişek, 5 adet bıçak ve 3 adet muşta ele geçirildi. 39 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 32 kişi adliyeye sevk edildi.

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