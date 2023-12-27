Nevşehir'de düzenlenen 'torbacı' operasyonunda 71 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik inceleme başlattı.Yapılan incelemelerin ardından 315 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter, 2 İHA ile uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

71 ŞÜPHELİ YAKALANDI

5 dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 71 şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 215 gram metamfetamin, 272 gram esrar, 173 gram skunk, 11 hassas terazi, 32 gram bonzai, 9 adet tabanca ile çok sayıda mermi, 4 adet tüfek ve tüfeklere ait fişek, 5 adet bıçak ve 3 adet muşta ele geçirildi. 39 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 32 kişi adliyeye sevk edildi.