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Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'ın Trabzonspor Başkanlığı açıklaması gündem yarattı

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmesi sonrası, Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'ın açıklaması gündem oldu.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 12:29
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Nevzat Aydın'dan Trabzonspor açıklaması

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'ın Trabzonspor Başkanlığı açıklaması gündem yarattı
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etti.

Bu durum sonrası Ağaoğlu'nun yerine bazı isimler gündeme geldi.

Bordo Mavililerin eski yöneticisi, Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın konuyla ilgili açıklama yaptı.

Aydın açıklamasında, "Beni Trabzonspor başkanlık makamına yakıştıran herkese çok teşekkür ediyorum, benim için büyük onur. Ancak delege teveccühde bulunsa dahi, bu konjonktürde ve siyasi iklimde başkanlığım Trabzonspor için yarar getirmeyecektir. Umarım takımımız için hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU
Nevzat Aydın'ın bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

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