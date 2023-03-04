4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor 36 maç sonra evinde kaybetti

Trabzonspor 36 maç sonra evinde kaybetti

Ümraniyespor, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla çıktı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 18:04
Takip Et

Trabzonspor Ümraniyespor'a kayıp

Trabzonspor 36 maç sonra evinde kaybetti
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, evinde Ümraniyespor'u ağırladı.

Trabzonspor evinde mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Ümraniyespor'un gollerini 51. dakikada Sekidika ve 65. dakikada Umut Nayir attı.

Trabzonspor'un tek golü 83. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Bordo-mavili takımda Naci Ünüvar, 90+8'de sarı kart ve itirazdan dolayı 90+9'da ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Trabzonspor 38 puanla 6. sırada kaldı.

Ümraniyespor 18 puana yükseldi ve küme hattını kızıştırdı.

TRABZONSPOR 36 MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ

Fırtınanın 36 maçlık iç saha galibiyet serisini Ümraniyespor bozdu. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
2
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
3
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
4
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
5
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
6
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
7
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿ Avcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
﻿ Avcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
﻿ Avcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcının kimliği belirlendi
﻿Çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcının kimliği belirlendi
﻿Çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcının kimliği belirlendi
﻿Torbalı’da kadın cinayeti
﻿Torbalı’da kadın cinayeti
﻿Torbalı’da kadın cinayeti
﻿Sakarya’da iki katlı ev alev alev yandı
﻿Sakarya’da iki katlı ev alev alev yandı
﻿Sakarya’da iki katlı ev alev alev yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.