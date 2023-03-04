Trabzonspor 36 maç sonra evinde kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, evinde Ümraniyespor'u ağırladı.
Trabzonspor evinde mücadeleyi 2-1 kaybetti.
Ümraniyespor'un gollerini 51. dakikada Sekidika ve 65. dakikada Umut Nayir attı.
Trabzonspor'un tek golü 83. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Bordo-mavili takımda Naci Ünüvar, 90+8'de sarı kart ve itirazdan dolayı 90+9'da ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Trabzonspor 38 puanla 6. sırada kaldı.
Ümraniyespor 18 puana yükseldi ve küme hattını kızıştırdı.
TRABZONSPOR 36 MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ
Fırtınanın 36 maçlık iç saha galibiyet serisini Ümraniyespor bozdu.
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