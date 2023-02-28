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Ahmet Ağaoğlu "Hükümet istifa" protestosuyla ilgili Kadıköy iddialarını yalanladı

Fenerbahçe Konyaspor maçında "Hükümet istifa" tezahüratlarıyla ilgili Kadıköy iddialarını yalanladı. Ağaoğlu, Süleyman Soylu'yu arayarak deprem sonrası insan üstü gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ettiğini de açıkladı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 10:51
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Trabzonspor Başkan'ndan protesto açıklaması

Ahmet Ağaoğlu ''Hükümet istifa'' protestosuyla ilgili Kadıköy iddialarını yalanladı
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Tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" protestoları sonrasında kulüplerden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Son olarak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir bildiri yayımadı.
Ağaoğlu, Fenerbahçe - Konyaspor maçıyla ilgili kulüp sitesinden flaş bir açıklama yaptı.
Ahmet Ağaoğlu, "Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından kulüp olarak futbol ailesinin birlik ve beraberlik içerisinde duruş göstermesi doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirdik. Trabzon'da oynadığımız Basel karşılaşmasını TFF Yönetimi, Kulüp Başkanlarımız ve tüm takımlarımızın taraftarlarıyla birlikte izleyerek herkesin takdirini kazanan bir görüntü sergilediğimiz kamuoyunun malumudur." dedi.

DAVETE KATILDIK
Ağaoğlu, "Amacımız bu zorlu süreçte tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuz mesajını vermekti." diyen Ahmet Ağaoğlu, "Akabinde Fenerbahçe Başkanı Sn. Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin sahalarında oynanacak erteleme maçlarında bu birlik ve beraberliğin sürdürülmesi amacıyla yapmış oldukları davete TFF Başkanımız ve diğer Kulüp Başkanlarımız ile birlikte katıldık. Amacımız aynı, sloganımız; omuz omuza devletimizin ve milletimizin yanındayızdır." ifadelerini kullandı.
İDDİALAR YALAN

Tüm kulüp başkanlarıyla aynı anda stattan ayrıldıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Bazı basın yayın organlarında yazıldığı gibi Fenerbahçe – Konyaspor karşılaşması oynanırken bir grup taraftarın yapmış olduğu protesto sırasında diğer kulüp başkanlarının stadı terk ettiği ve benim ise maç sonuna kadar oturduğum şeklinde yer alan ifadeler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Maçın bitimine 10-15 dakika kala diğer kulüp başkanlarıyla birlikte kalkarak stadyumdan birlikte ayrıldık." açıklamasını yaptı.

SOYLU'YU ARADIM TEŞEKKÜR ETTİM
Ahmet Ağaoğlu, "Hemen ertesi günde ise saat 07:00'de deprem bölgesine giderek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'u ziyaret edip, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'yu da telefonla arayarak günlerdir sürdürmüş oldukları özverili çalışmalar ve insan üstü gayretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı arz ettik. Dün olduğu gibi bugün de camia olarak tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu kendilerine belirttik." dedi.
Ayrıca, "Aynı zamanda Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla 1 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığımız 'Omuz Omuza' yardım kampanyasında da nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Hal böyle iken, maç esnasında bazı protestolar yapılırken bütün kulüp başkanları stadyumu terk etmelerine rağmen 'Ahmet Ağaoğlu yerinden kalkmadı' şeklinde yazılan yazıların gerçekle yakından uzaktan ilişiği olmadığı gibi hangi amaçla yapıldığını da anlayabilmiş değiliz." şeklinde konuştu.

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