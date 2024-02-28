Nevzat Çiçek seçimde büyük sürpriz yaşanacak 9 ili canlı yayında açıkladı. Seçimin kaderini belirleyecek partiyi duyurdu

31 Mart akşamı, 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerin aksine farklı bir tablonun ortaya çıkacağını savunan gazeteci Nevzat Çiçek, sürpriz beklediği illeri tek tek saydı.

Sözcü TV yayınına katılan Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek "Genel seçimlerden farklı bir tablo ortaya çıkar, sürpriz yapacak yerler burası. Buralarda kazanan değişebilir: Şanlıurfa, Muş, Yozgat, Ordu, Bingöl, Nevşehir, Edirne, Tokat, Tekirdağ" diye konuştu.

"Bursa ve Balıkesir ise bıçak sırtı dediğimiz yerler" diyen Çiçek, "Bursa'da İYİ Parti çok oy alırsa CHP'nin şansı git gide azalır. Ama İYİ Parti çok fazla oy almadığı zaman CHP'nin şansı AKP'ye yakın oluyor. Aynı şey Balıkesir için de geçerli. İYİ Parti'nin alacağı oy oranı çok önemli." ifadelerini kullandı.

"OYU PARTİNİN ÜZERİNDE"

Genel seçim ile yerel seçimin çok farklı olduğunun altını çizen Çiçek, "İstanbul üzerinden söylersem, Sayın İmamoğlu'nun oyu CHP'nin çok üstünde. Bu gerçek bir durum. CHP'nin oy potansiyeli yüzde 23-25'se; İmamoğlu'nun şu an hiç yoksa 35-37'nin üzerinde oyu vardır."

Türkiye’de 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, canlı yayında sürpriz beklediği 9 ili açıkladı. Bu iller, seçimin kaderini belirleyebilir.

İşte Çiçek’in canlı yayında dile getirdiği o iller:

Şanlıurfa

Muş

Yozgat

Ordu

Bingöl

Nevşehir

Edirne

Tokat

Tekirdağ

Ayrıca, Bursa ve Balıkesir illeri de dikkat çekiyor. Çiçek’e göre bu iller “Bıçak sırtı” durumunda. İYİ Parti’nin oy oranı, bu illerdeki sonuçları etkileyebilir. İYİ Parti’nin ne kadar oy alacağı önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.