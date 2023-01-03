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New York borsası 2023'ün ilk işlem gününde yükselişle açıldı

New York borsası bu yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 18:01
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New York borsası 2023'ün ilk işlem gününde yükselişle açıldı

New York borsası 2023'ün ilk işlem gününde yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artarak 33.148,90 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 3.853,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 kazançla 10.562,06 puana çıktı.

Geçen yıl 2008'den bu yana en kötü yılını geride bırakan Amerikan borsası, 2023'ün ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirtti.

Bu hafta veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığına işaret eden analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında ise bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin olası ip uçlarının aranacağını kaydetti. (AA)

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