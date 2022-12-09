﻿New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 74 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,22 azalarak 33.706,71 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 3.961,51 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,17 azalarak 11.063,03 puana geriledi.
Analistler, enflasyonun henüz yavaşlamadığı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi beklenenden fazla artırmak zorunda kalacağına yönelik endişelerin sürdüğünü belirtti. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.