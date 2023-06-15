New York Borsası faiz kararının ardından ikinci iş gününe de düşüşle girdi

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutmasına karşın bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceği sinyali vermesinin ardından güne düşüşle başladı.

New York Borsası faiz kararının ardından ikinci iş gününe de düşüşle girdi

FED'in faizleri sabit tutma kararının ardından New York Borsası dünkü gibi bugün de düşüşle açıldı. Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 düşüşle 33.945,98 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalarak 4.365,33 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 düşüşle 13.572,88 puana indi.

Fed'in son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararlar sonrası pay piyasaları yeni güne negatif bir başlangıç yaptı.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, haziran toplantısında federal fon oranı aralığının sabit tutulmasının, gelen bilgileri ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirme imkanı vereceğine işaret edildi.

Federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya yükselten Fed, yılın ilerleyen zamanlarında olası ek faiz artışlarının sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell da neredeyse tüm Fed yetkililerinin enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü aktardı. Powell, temmuz toplantısı hakkında ise karar vermediklerini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 10 Haziran ile biten haftada 262 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede perakende satışlar da mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artarak azalış beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

ABD'de sanayi üretimi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

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