New York borsası günü karışık seyirle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artarak 39.753,75 puana yükseldi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,88 kayıpla 5.584,54 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 1,95 azalışla 18.283,41 puana geriledi.

ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu veriler, enflasyonun yavaşladığına dair güçlü işaretler verdi. TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterirken, yıllık enflasyon ise son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bu verilerin dezenflasyon trendinin güç kazandığına işaret ettiğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yakın zamanda başlama olasılığını artırdığını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70'ten yüzde 85'e yükseldi. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise yaklaşık 8 baz puan düşüşle yüzde 4,20'ye geriledi.

İşsizlik maaşı başvuruları da 6 Temmuz ile biten haftada 222 bin olarak açıklandı, bu rakam beklentilerin altında kaldı.

ABD federal hükümetinin haziran ayı bütçe açığı ise 66 milyar dolar olarak gerçekleşti, beklentilerin altında geldi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin 1 veya 2 faiz indirimine uygun olabileceği yönünde ilerlediğini belirtti. Daly, para politikası adımları için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğini ve enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlediği konusunda daha fazla kanıt aradığını ifade etti.

Kurumsal tarafta, Delta Air Lines'ın üçüncü çeyrek için düşük gelir beklentisi açıklamasının ardından hisseleri yüzde 4 değer kaybetti. Tesla'nın hisseleri de Robotaxi tanıtımının ertelendiği haberleriyle yüzde 8'in üzerinde düşüş yaşadı.

Teknoloji hisselerinde de değer kayıpları gözlendi. Nvidia'nın hisse fiyatı yüzde 5,6, Meta'nın yüzde 4,1, Microsoft'un yüzde 2,5, Amazon'un yüzde 2,4 ve Apple'ın yüzde 2,3 oranında azalış gösterdi.