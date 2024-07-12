Altın sahiplerine soğuk duş. 50 yıl sonra yaşandı

YURT DIŞINDAN ALINAN ALTIN SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'ndan yapılan altın ithalatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde azaldı.
Önceki yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen altın ithalatı 183 ton 60 kilogram iken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 66 ton 41 kilograma kadar düştü
. Bu yaklaşık 3 katlık düşüş, ekonomi yönetiminde memnuniyetle karşılanırken, kuyumculuk ve mücevherat sektöründen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e karşı kota ve ithalat kısıtlamalarına yönelik tepkiler yükseldi.