Altın sahiplerine soğuk duş. 50 yıl sonra yaşandı

Altın sahiplerine soğuk duş. 50 yıl sonra yaşandı
Kaynak: Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın altın ithalatına yönelik yaptığı kısıtlamalar emtia yatırımcısını şaşırttı.

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Altın sahiplerine soğuk duş. 50 yıl sonra yaşandı 1

Geçtiğimiz yıl 319 tonun üzerinde altın ithalatı yapan Türkiye, son 50 yılın en yüksek altın alımını gerçekleştirmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi, altın ithalatına yönelik peş peşe kısıtlayıcı adımlar atarken, haziran ayına ilişkin paylaşılan son altın ithalat verileri, emtia yatırımcılarını şaşırttı.

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Altın sahiplerine soğuk duş. 50 yıl sonra yaşandı 2

Türkiye'de uzun süredir devam eden enflasyon, yatırım alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirirken, yatırımcıların birikimlerini Türk lirası yerine altına yönlendirmesi devam ediyor. Enflasyon ortamında, altın güvenli liman olarak tercih edilmeye devam ediyor.

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Altın sahiplerine soğuk duş. 50 yıl sonra yaşandı 3

Küresel risk faktörlerindeki artışın etkisiyle Türkiye'de altına olan talep hızla artarken, hem bireysel altın alımları hem de özel şirketlerin altın talepleri 2023 yılında son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Altın sahiplerine soğuk duş. 50 yıl sonra yaşandı 4

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin yaklaşık 319 ton altın ithalatı gerçekleşmesiyle bu rakam 50 yılın en yükseği olarak kaydedildi.

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Altın sahiplerine soğuk duş. 50 yıl sonra yaşandı 5

YASAKLAR SONRASI ALTIN İTHALATI ALTÜST OLDU

Ekonomi yönetimi, yıl boyunca gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında alınan parasal sıkılaşma kararları çerçevesinde faizleri yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 50'ye çıkardı. Bu adımlar, 2024 yılı altın ithalat verilerinde etkisini gösterdi.

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Altın sahiplerine soğuk duş. 50 yıl sonra yaşandı 6

YURT DIŞINDAN ALINAN ALTIN SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'ndan yapılan altın ithalatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde azaldı.

Önceki yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen altın ithalatı 183 ton 60 kilogram iken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 66 ton 41 kilograma kadar düştü

. Bu yaklaşık 3 katlık düşüş, ekonomi yönetiminde memnuniyetle karşılanırken, kuyumculuk ve mücevherat sektöründen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e karşı kota ve ithalat kısıtlamalarına yönelik tepkiler yükseldi.

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Altın sahiplerine soğuk duş. 50 yıl sonra yaşandı 7

Şimşek, gelen tepkilerin ardından, "Altına yönelik biz bir kota uygulamasına gittik. Tabii ki çıkar çevreleri memnun değil... Valla kusura bakmasınlar, bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, sonra bir köşede atıl olarak duracak.

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Altın sahiplerine soğuk duş. 50 yıl sonra yaşandı 8

Bunun neresi memleketin menfaatine? Vatandaşlarımızın tercihine saygılıyım. Bu noktada hiçbir tereddüt yok ancak biz burada kaynaklarımızı ülkemizin menfaatine ve yatırıma, üretime, dolayısıyla istihdama ve ağırlıklı olarak ihracata dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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