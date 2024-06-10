New York borsası günü yükselişle tamamladı

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artışla 38.868,04 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,26 yükselerek 5.360,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 17.192,53 puana çıktı. Her iki endeks de kapanış rekorlarını yeniledi.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve enflasyon verilerini beklerken, piyasalar genelinde olumlu bir seyir izlendi. New York Fed'in yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta 0,1 puan azalarak yüzde 3,2'ye geriledi.

Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına dair beklentilerin artmasına rağmen ABD ekonomisine yönelik verilerin karışık sinyaller verdiğini belirtti. Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faiz oranını sabit tutmasının beklendiğini söyleyen analistler, Banka'nın yayımlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günkü Üretici Fiyat Endeksi verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyaller verebileceğini belirtti. Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme olasılığı yüzde 45 olarak fiyatlandı.

Öte yandan, hisse sahipliğini çalışanlar ve yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla hisse bölünmesine giden Nvidia'nın hisseleri, günü yüzde 1'e yakın kazançla tamamladı. Bugünkü yıllık geliştirici etkinliği WWDC'de yeni yazılım güncellemeleri ve yapay zeka hamlelerinin yanı sıra ChatGPT'nin cihazlarına entegrasyonu için OpenAI ile işbirliğine gittiğini duyuran Apple'ın hisseleri ise yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.