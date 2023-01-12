﻿New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artarak 34.047,86 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 3.977,57 puana çıkarken, Nasdaq endeksi 10.931,67 puana düştü.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın son ayında Mayıs 2020'den beri ilk kez aylık bazda düşüş gösterirken, bugün açıklanan enflasyon verisi sonrası piyasalarda karışık bir seyir izlendi. Ülkede TÜFE, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

Analistler, enflasyondaki aşağı yönlü seyrin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında faiz artış hızını yavaşlatması için alan sağladığını belirtti.

Öte yandan, Fed yetkililerin açıklamaları takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, enflasyon verilerinin trendin aşağı yönlü olduğunu gösterdiğini, enflasyondaki artışın en kötüsünün "muhtemelen" geride bırakıldığını belirtti.

Fed'in gelecekteki faiz kararlarında 25 baz puanlık faiz artışlarına geçmesinin zamanının geldiğini aktaran Harker, Fed'in faizi yüzde 5'in biraz üzerine çıkarmasını ve orada tutmasını beklediğini kaydetti. (AA)