New York'ta 127 yıllık su şebekesi patladı: Metro sular altında kaldı

ABD'nin New York kentinde 127 yıllık su şebekesinin patlaması sonucu Times Meydanı'ndaki metro istasyonu ve sokakları su bastı.

KAYNAK: AA
New York'ta 127 yıllık su şebekesi patladı: Metro sular altında kaldı

ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda 40. Cadde ve 7. Cadde'nin altından geçen 127 yıllık su şebekesi patladı. Şehir merkezindeki sokaklar ve şehrin en işlek metro istasyonu sular altında kaldı.

Büyükşehir Ulaşım Otoritesi (MTA), yaklaşık 1,8 milyon galon suyun metroya aktığını, 3 metro hattında aksamalar yaşandığını duyurdu. New York Çevre Koruma Departmanı ise ekiplerin sızıntının kaynağını bulup su akışını kesmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirtti.

New York'ta son 3 yılda eski su ve kanalizasyon hatlarını yenilemek için 1,9 milyar dolar harcama yapıldığı öğrenildi.

aw019325-03.jpg

aw019325-02.jpg

aw019325-01.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Son Haberler
Türkiye bu kediyi konuşuyor. Kısırlaştırılmaya götürülen kedi camı kırıp firar etti Yaşam
Türkiye bu kediyi konuşuyor. Kısırlaştırılmaya götürülen kedi camı kırıp firar etti
Gabon'daki darbeyi Galatasaray formasıyla kutladı. Bayramlığını giyer gibi Drogba formasıyla sokağa çıktı Spor
Gabon'daki darbeyi Galatasaray formasıyla kutladı. Bayramlığını giyer gibi Drogba formasıyla sokağa çıktı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ile yakalandı Güncel
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ile yakalandı
UEFA Türk hakemleri topa tuttu: Sonuncusunuz Spor
UEFA Türk hakemleri topa tuttu: Sonuncusunuz
'Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor. Yıllar ona hiç acımamış Magazin
'Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor. Yıllar ona hiç acımamış
Düzce'de trafik denetimi Güncel
Düzce'de trafik denetimi
Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı Güncel
Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı