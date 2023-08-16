New York’ta Polis, Silahlı Kadını Araçla Çarparak Etkisiz Hale Getirdi

New York’ta polis, elindeki silahla havaya ateş açan ve çevredekileri tehdit eden kadını araçla çarparak etkisiz hale getirdi.

KAYNAK: İHA
New York’ta Polis, Silahlı Kadını Araçla Çarparak Etkisiz Hale Getirdi

İHA'nın haberine göre; kadın hafif yaralandı, polis memuru ise normal protokolü uyguladığını söyledi.

Kadın Silahla Çevreyi Tehdit Etti

Olay, New York’un Bellmore bölgesinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan 33 yaşındaki siyahi bir kadın, elindeki silahla havaya ateş açtı ve çevresindeki insanları tehdit etti. Kadın, silahını kafasına dayayarak intihar etmekle de yüz yüze geldi.

Polis Araçla Müdahale Etti

Polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde kadını ikna etmeye çalıştı. Ancak kadın polise de silah doğrulttu. Bunun üzerine polis memuru, aracını kullanarak kadını çarptı ve yere düşürdü. Kadın, çarpmanın etkisiyle silahını bıraktı ve polis tarafından gözaltına alındı.

Kadın Birçok Suçtan Aranıyordu

Kadının hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Nassau Polis Şefi Patrick Ryder, polis memurunun yaptığı eylemin normal protokolün bir parçası olduğunu söyledi. Ryder, “Birisi size veya bir başkasına ölümcül fiziksel güç kullanma tehdidinde bulunduysa, ölümcül fiziksel güç kullanma hakkınız vardır ve bunu araçları aracılığıyla yaparak ve şüpheliyi durdurdular.” dedi.

Kadının halkı tehlikeye atma, üç kez üçüncü derece tehdit, silah bulundurma dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya olduğu ve öğleden sonra mahkemeye çıkarılması beklendiği aktarıldı. Kadının, geçtiğimiz haziran ayından bu yana hırsızlık ve haneye tecavüz suçlarından iki kez tutuklandığı belirtildi.

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