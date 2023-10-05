Newcastle PSG'yi bozguna uğrattı. Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta ikinci hafta maçları oynandı. Gecenin en dikkat çekici maçında Newcastle PSG'ye fark attı.

KAYNAK: AA
Newcastle PSG'yi bozguna uğrattı. Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası, 8 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında ikinci maçlar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Atletico Madrid (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 3-2

Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya): 1-2

F Grubu:

Borussia Dortmund (Almanya) - Milan (İtalya): 0-0

Newcastle United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 4-1

G Grubu:

Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre): 2-2

H Grubu:

Royal Antwerp (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3

Porto (Portekiz) - Barcelona (İspanya): 0-1
(AA)

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Satala Antik Kenti’nde yeni bir kale kalıntısına ulaşıldı Kültür Sanat
Satala Antik Kenti’nde yeni bir kale kalıntısına ulaşıldı
Adnan Oktar’a ‘bilgi sızdıran eski bakan’ ortaya çıktı. Operasyonun başındaki isim önceden uyarıldığını açıklamıştı Gündem
Adnan Oktar’a ‘bilgi sızdıran eski bakan’ ortaya çıktı. Operasyonun başındaki isim önceden uyarıldığını açıklamıştı
Trump, dolandırıcılık davasının üçüncü gününde mahkemeyi terk etti Dünya
Trump, dolandırıcılık davasının üçüncü gününde mahkemeyi terk etti
Hastanede yayın açan fenomene doktor dayağı. Serum fiyatını yüksek bulunca olanlar oldu Yaşam
Hastanede yayın açan fenomene doktor dayağı. Serum fiyatını yüksek bulunca olanlar oldu
Küçükçekmece’de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü Yaşam
Küçükçekmece’de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Hollanda’yı karıştıran kanıt: Eski prens ‘Nazi’ çıktı Dünya
Hollanda’yı karıştıran kanıt: Eski prens ‘Nazi’ çıktı