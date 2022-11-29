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Yatırdığı parayı karşıdan bir el aldı. Neye uğradığını şaşırdı

Eskişehir'de bozulan su yükleme noktasının içerisinde parayı kabul eden insan elinin görüntüsü sosyal medyada şaşkınlığa neden oldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:35
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Neye uğradığını şaşırdı. Eskişehir'de otomata yatırdığı parayı karşıdan bir el aldı.

Yatırdığı parayı karşıdan bir el aldı. Neye uğradığını şaşırdı
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün yüzde 70'lik su zammı kararının uygulanması öncesinde, vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturup, bakiyelerini artırmaya çalıştı. Su yükleme noktasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan ilginç bir video ise adeta kısa sürede viral oldu.

Paylaşımda, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde olduğu belirtilen bir su yükleme noktası üzerinde bulunan ve verilen parayı kabul eden otomatik kısmın söküldüğü görülüyor. Boş olan bölüme para uzatan bir vatandaşın parasını, içeriden bir el alıp parayı karta yüklüyor. Vatandaş, toplam 400 TL'yi içerdeki görevliye uzatarak, bakiyesini arttırıyor.

Sosyal medyada paylaşılan video, izleyenleri güldürürken, onlarca da yorum topladı.
İlgililer, Sumatik'in para kabul bölümünün arızalandığını, yoğunluk yüzünden vatandaşları mağdur etmemek için bir görevlinin paraları cihaz içinden eliyle aldığını anlattı.

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mmt
29.11.2022 08:47
burası türkiye.uçuyoruz ve level atlıyoruz.  
 
Ali usta
29.11.2022 03:49
Gelen baskan zammi iptal eder bunlarin yaptigi yanlisi duzeltir Maliyetsiz su icin 3 ayda 40 olmadi 70 zam olmaz belediyelerin amaci kar degildir  
 
Yilmaz baba
29.11.2022 03:44
Cok yuksek zam maliyeti neki su bedava icine biraz klor elektrik motorunun kullandigi enerji bile fazla gider ayak 70 cakti unutmayin beni ayaginizi denk alin dedi  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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