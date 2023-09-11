Nicolas Pepe Trabzon'a inince şoke oldu

Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe Trabzon'a geldi. Futbolcu kendisini bekleyen kalabalığı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

KAYNAK: AA
Nicolas Pepe Trabzon'a inince şoke oldu

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, Trabzon'a geldi.

İngiltere Premier Lig'den transfer edilen Pepe, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca sloganlar eşliğinde karşılandı.

Transferinden ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren Pepe, "Herkese teşekkür ediyorum. Her şey inanılmazdı. Transfer süreci iyiydi. Trabzonspor bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara üçlü çektiren Pepe, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.
(AA)

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