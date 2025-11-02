Udinese'de Nicolo Zaniolo fırtınası esmeye devam ediyor. İtalyan yıldız, son olarak 1-0 kazanılan Atalanta maçında takımına galibiyeti getirdi.

TEKNİK DİREKTÖRÜ METHİYELER DÜZDÜ

Udinese Teknik Direktörü Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, maçın ardından Zaniolo ile ilgili, "Zaniolo, önemli bir oyuncu ve çok çalışan, bunun kendisi için en iyi haline dönmek için harika bir fırsat olduğunu bilen özel bir adam." ifadelerini kullandı.

ZANIOLO'NUN AÇIKLAMALARI

Zaniolo ise Atalanta maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Takkımın üç puan almasına yardımcı oldum. Bu hafta çok sıkı çalıştık, herkese teşekkür ederim; takım arkadaşlarıma, teknik direktörüme, personele. Şimdi hedef Roma'ya gidip sesimizi duyurmak! Maçları tek tek ela alıyoruz ve kendimize sınır koymuyoruz! Güçlüyüz, birlikteyiz ve bu yıl iyi işler başarabiliriz." dedi.