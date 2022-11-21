Tır dorsesinde 3 milyon 250 bin adet makaron ele geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir tırda 3 milyon 250 bin dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana - Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 milyon 250 bin dolu makaron ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
(Kaynak: İHA)
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