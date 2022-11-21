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Tır dorsesinde 3 milyon 250 bin adet makaron ele geçirildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli tırın dorsesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3 milyon 250 bin dolu makaron ele geçirildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:36
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Niğde'de 3 milyon 250 bin dolu kaçak makaron ele geçirildi

Tır dorsesinde 3 milyon 250 bin adet makaron ele geçirildi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir tırda 3 milyon 250 bin dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana - Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 milyon 250 bin dolu makaron ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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