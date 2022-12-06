6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çölyak hastaları için takdir toplayan hamle

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez, patatesle ilgili sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde patates kurabiyesi ürettiği bildirildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 13:15
Takip Et

Niğde'de çölyak hastaları için unsuz patatesli kurabiye yaptılar

Çölyak hastaları için takdir toplayan hamle
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Niğde’de en çok üretilen ürünlerden olan patates ve elma ile ilgili öğrencileri ile birlikte İnovatif ve Ar-Ge çalışmaları yapan Mevlüt Ölmez, çölyak hastalarının mahrum kaldığı tatlarla ilgili ürünler geliştiriyor.

Patatesle hazırlanan glutensiz patates kurabiyesi hiç un kullanılmadan hazırlanıyor. İnovatif ve Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde geliştirilen patates kurabiyesi; çölyak hastalarına alternatif bir tatlı lezzeti sunuyor. Glüten hastası bir öğrencisinin kurabiye tadabilmesi için böyle bir ürünün ortaya çıktığını söyleyen Mevlüt Ölmez, hazırlanan kurabiyeye tereyağı eklenmediği zaman laktoz hastalarının da bu lezzeti tadabileceğini dile getirdi.

Ölmez; “Daha önce patatesten yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımız var patates dondurması, patates cezeryesi yapmıştık şimdi de patates kurabiyesi denedik hem de burada gluten rahatsızlığı, çölyak hastalığı olanlara alternatif bir tatlı oldu. Tadanlar çok beğendi lezzetli bir ürün. Üç çeşide ayırdık bunu kakaolusunu yaptık, çikolatalısını hem de fıstıklısını gayet leziz bir ürün ve çok da kolay hazırlanması var. Herkes rahatlıkla malzemeleri temin edebilir. İçerisinde patates var, mahlep var aroma vermesi için hem de lezzet vermesi için. Fındık var fındığı toz haline getirdik un yaptık bunu. Kabartma tozu var, vanilya var, tereyağı var, pudra şekeri var.

Patatesi haşladıktan sonra sıcakken rendeleniyor daha sonra tereyağı devreye giriyor diğer malzemelerle karıştırılıp sıkma torbasına dolduruyoruz tepsiye sıkıp şekiller veriyoruz, önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 10-12 dakika arasında pişirip servis ediyoruz’’ dedi.

Gluten rahatsızlığı olan öğrencisinin de keyifle tadabileceği bir ürün ortaya çıkaran Ölmez, “Umarız çölyak hastaları, çölyak hastası olmasa bile herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve lezzetli bulacağı bir kurabiye ortaya çıkardık. Buğdaydan dolayı rahatsızlığı olanlar, çölyak hastalarının kurabiye, pizza ya da ekmek türlerinden mahrum kalabiliyor o yüzden gluten rahatsızlığı olanlara da bir alternatif oldu. Aynı zamanda süt içerisinde bulunan proteinden dolayı laktoz rahatsızlığı olanlar da tereyağı kullanmadan bizim bu ürünü yapabilirler” diye konuştu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
3
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
4
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
5
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
6
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
7
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿BOTAŞ 20 Engelli ve Eski Hükümlü personel alacak
﻿BOTAŞ 20 Engelli ve Eski Hükümlü personel alacak
﻿BOTAŞ 20 Engelli ve Eski Hükümlü personel alacak
﻿İstanbul'da yarın 16 ilçede elektrik kesintisi olacak. Saatler sürecek
﻿İstanbul'da yarın 16 ilçede elektrik kesintisi olacak. Saatler sürecek
﻿İstanbul'da yarın 16 ilçede elektrik kesintisi olacak. Saatler sürecek
﻿Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a yeni tehdit: Barış istemiyorlarsa, bir gece ansızın...
﻿Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a yeni tehdit: Barış istemiyorlarsa, bir gece ansızın...
﻿Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a yeni tehdit: Barış istemiyorlarsa, bir gece ansızın...
﻿Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan tramvayın sürücüsü: Açlıktan bayılmış olabilirim 
﻿Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan tramvayın sürücüsü: Açlıktan bayılmış olabilirim 
﻿Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan tramvayın sürücüsü: Açlıktan bayılmış olabilirim 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.