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Nigel Hayes-Davis imzayı attı

Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'le 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 20:05
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Nigel Hayes-Davis'le 3 yıl daha

Nigel Hayes-Davis imzayı attı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, sezon başında kadroya dahil edilen Nigel Hayes-Davis'le 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun 2025-2026 sezonunun sonuna kadar takımda olacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca "Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Nigel Hayes-Davis’e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Her iki forvet pozisyonunda forma giyebilen 2.03 boyundaki basketbolcu, bu sezon Fenerbahçe Beko formasıyla 33 Avrupa Ligi maçında 10.5 sayı, 4.3 ribaunt, 1.5 asist, 1.2 top çalma ve 13.3 verimlilik puanı ortalamasına ulaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'nde de 21 maçta forma giyen Nigel Hayes-Davis, 10.29 sayı, 4.9 ribaunt, 1.76 asist ve 0.86 top çalma istatistikleriyle oynadı. (AA)

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