Nihal Olçok: Sadullah Ergin'i duyunca Kılıçdaroğlu'nun yanına gittim. Sadullah Ergin'in elinde Ali Tatar'ın kanı var

Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisinden istifa eden Nihal Olçok katıldığı Tv programında partisinden neden istifa ettiğini açıkladı.

Nihal Olçok: Sadullah Ergin'i duyunca Kılıçdaroğlu'nun yanına gittim. Sadullah Ergin'in elinde Ali Tatar'ın kanı var

15 Temmuz şehidi olan Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, Halk Tv’de katıldığı Kayda Geçsin programında Gelecek partisinden neden istifa ettiğini açıkladı.

OdaTv’nin haberine göre, Nihal Olçok seçimlerin öncesinde vekil olmak istediğini açıklayarak;

“Ben vekil olmak istedim, 15 Temmuz'la ilgili soruları sormak istedim ama Sadullah Ergin'in olduğu Meclis'te değil.

Ali Tatar'ın elinde Sadullah ergin'in kanı var." diyen Nihal Olçok, Sadullah Ergin'in adaylığını öğrendiğinde Kılıçdaroğlu'na gittiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu ile 1 saatten fazla görüştüğünü söyleyen Olçok "Ben de ortaklı şirketi olan biriyim. Ortaklarımdan biri asli vazifelerini yerine getirmezse, çok keyifli bir iş geldiğinde onu yaklaştırmam.

Ne oldu da aylarca 'kendi listemle gireceğim' diyen DEVA'yı son dakika bu listeyle kabul ettiniz. O zaman benim şu soruyu sorma hakkım var. Amerika'da kiminle görüştünüz" dediğini ifade etti.

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