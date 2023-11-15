Erdoğan’ın ‘mutfak’ sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine yönelik "Galiba şimdi bir ofis açmış, orada inşallah mutfağı da unutmamıştır" sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan’ın ‘mutfak’ sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP grup toplantısında kendisiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Erdoğan, grup toplantısında "Galiba şimdi bir ofis açmış, orada inşallah mutfağı da unutmamıştır" ifadelerini kullandı.

"SEN BENİM EVİMİN MUTFAĞINI BIRAK..."

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam. Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. 'Ben onu beceremem' diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki mutfağını dert edin." notunu düştü.

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında “Sabık genel başkanları galiba bir ofis açmış galiba, orada mutfağı unutmamıştır umarım. Daha beş altı ay öncesine kadar yere göğe sığdıramayan yine bunlardan başkası değildi. Daha düne kadar Türkiye’yi yönetmeye layık gördükleri Cumhurbaşkanı adaylarını bugün günah keçisi ilan etmeleri bizi ilgilendirmez” ifadelerini kullanmıştı.

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