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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun evine ceza gelebilir: Nihat Kahveci açıkladı

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta müthiş bir gole imza atan Ferdi Kadıoğlu'nu överken Nihat Kahveci çok konuşılacak bir yorumda bulundu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 08:59
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Nihat Kahveci açıkladı: Ferdi'ye ceza yolda

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun evine ceza gelebilir: Nihat Kahveci açıkladı
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TRT SPOR'da yayınlanan "Stadyum" programında zirve yarışındaki Fenerbahçe'nin Kayseri'de elde ettiği 2-1'lik galibiyet analiz edildi. Programın yorumcularından Nihat Kahveci, karşılaşmada sarı-lacivertliler adına müthiş bir gole imza atan Ferdi Kadıoğlu'nun performansını överken ilginç ifadeler kullandı.

'CEZA GELEBİLİR'

Kahveci, "Ferdi muhteşem bir gol attı. İstanbul'a döndüğünde evine bir ceza makbuzu gelebilir. Çünkü o top radara yakalanır. O kadar hızlı gitti. 131 kilometre hızla gitmiş, 28 metreden vurduğu top. Bu inanılmaz! Ferdi zaten ben söyledim, tekrar söylüyorum; Ferdi son dönemde üretilmiş en iyi robot. Nazar değmesin! Her maçta oynuyor. Her takıma lazım bir oyuncu. Desansif-ofansif, sağ bek, sol bek, hangi görevi verilirse verilsin yapıyor ve muhteşem oynuyor. Bu attığı golle de evine döndüğünde ceza makbuzunu görebilir" diye konuştu.

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