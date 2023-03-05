Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun evine ceza gelebilir: Nihat Kahveci açıkladı

TRT SPOR'da yayınlanan "Stadyum" programında zirve yarışındaki Fenerbahçe'nin Kayseri'de elde ettiği 2-1'lik galibiyet analiz edildi. Programın yorumcularından Nihat Kahveci, karşılaşmada sarı-lacivertliler adına müthiş bir gole imza atan Ferdi Kadıoğlu'nun performansını överken ilginç ifadeler kullandı.

'CEZA GELEBİLİR'

Kahveci, "Ferdi muhteşem bir gol attı. İstanbul'a döndüğünde evine bir ceza makbuzu gelebilir. Çünkü o top radara yakalanır. O kadar hızlı gitti. 131 kilometre hızla gitmiş, 28 metreden vurduğu top. Bu inanılmaz! Ferdi zaten ben söyledim, tekrar söylüyorum; Ferdi son dönemde üretilmiş en iyi robot. Nazar değmesin! Her maçta oynuyor. Her takıma lazım bir oyuncu. Desansif-ofansif, sağ bek, sol bek, hangi görevi verilirse verilsin yapıyor ve muhteşem oynuyor. Bu attığı golle de evine döndüğünde ceza makbuzunu görebilir" diye konuştu.