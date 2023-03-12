Nihat Kahveci: Beşiktaş ligin kaderini belirleyecek

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından Nihat Kahveci, TRT Spor'da maçı değerlendirdi.

İşte Kahveci'nin sözleri;

''ŞAMPİYON OLAMASA DA YARIŞ DEVAM EDER''

''Şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş, Ankaragücü maçıyla start verdi. Şampiyon olamasa da yarış devam eder. Avrupa'ya gitmek için 2. olman üst sıralarda bitirmen gerekir.''

''4-0'I BULABİLİRDİ''

''Ankaragücü maçında özellikle 45 dakika en iyi futbolu oynadı. Bugün oyun olarak istediğini sahaya yansıtamadı ama skoru almayı bildi. 90. dakikada 3 tane net pozisyon buldu. 3, 4-0'ı bulabilirdi.''

''TARAFTAR MAXIM'İ DAHA FAZLA GÖRMEK İSTİYOR''

''Beşiktaş taraftarı bence Maxim'i daha fazla görmek istiyor. Masuaku savunma anlamında sıkıntılı da olsa top ayağına lokum gibi yakışan bir sol bek. Bu maç attığı golle de bunu gösterdi. Salih Uçan günü iyilerinden biriydi.''

''MUHTEŞEM GOL ATTI''

''Aboubakar'ın 3. Beşiktaş dönemi oldu. İlk geldiğinde hafif kilou gibiydi. Bir maçta koşamıyor, patlayamıyor görüntüsünden bambaşka bir şeye büründü. Top kontrolü, patlaması, tekniği, koordinasyonu ve bitiriciliği... Muhteşem bir gol attı. Cenk gol atma işini Aboubakar'a devretti.''

''MERT MÜTHİŞ İŞLER YAPTI''

''Mert Günok müthiş işler yaptı. Ermenistan maçı için onu yazdık. Bakalım Kuntz hoca bir sürpriz yapıp başka birini yazacak mı? Onu da merakla bekliyorum.''

''BAŞAKŞEHİR'DEKİ EN BÜYÜK SIKINTI...''

''Başakşehir'deki en büyük sıkıntı geri 4'lü ve maalesef Milli Takım'da da oynayan Volkan Babacan. Mağlubiyet buna yazar.''

''BÜYÜK TAKIM BÖYLE OLUR''

''Büyük takım böyle olur. Her maç önemlidir. Diğer tarafta bir Başakşehir var. Öyle ya da böyle şampiyon oldu ve adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Şampiyonluk yolundaki rakiplerine bakıyorsun hiçbir büyük takıma gol atamadı. Emre Belözoğlu bu durumdan rahatsızdır kesinlikle.''

''BENİ HEYECANLANDIRMIYOR''

''Beşiktaş'ta bir oyuncu var. Beni hiç heyecanlandırmıyor. Topu iyi kontrol ediyorsun. Hızlısın da ama bir tane ya gol at ya da asist yap. Her vurduğun top tribünlerde. Bu kadar kaliteli olup bu kadar az nasıl heyecanlandırır insanları bilmiyorum.''

''BİREYSEL ÇALIŞTIĞI BELLİ''

''Aboubakar'ın bireysel olarak net bir şekilde çalıştığı belli. Belçika'dan yanılmıyorsam hoca getirdi.''

''BEŞİKTAŞ ÖYLE YA DA BÖYLE KAZANMAYI BİLİYOR''

''Beşiktaş kazandığı için belki yeniden ligden çekilen takımlar için puanların silinmesi, play-off gündeme gelebilir. Ben pek de olacağını düşünmüyorum bunun. Beşiktaş öyle ya da böyle kazanmayı biliyor.''

''BEŞİKTAŞ LİGİN KADERİNİ BELİRLEYECEK''

''Beşiktaş ligin kaderini belirleyecek bir takım. İçeride Galatasaray ile oynayacak. Deplasmanda da Fenerbahçe ile oynayacak. Beşiktaş'a karşı oynamak kolay olmayacak. Yeni transferlerle Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenerse hiç şaşırmam. Bu arada Tayyip Talha'ya da geçmiş olsun diyorum. Umarım ciddi bir durumu yoktur.''