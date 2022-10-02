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Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil

Golsüz derbide oynanan kötü futbol da sporseverleri hayal kırıklığına uğrattı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 23:02
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Valerien Ismael için "Hocam sonunu iyi görmüyorum" diyen Nihat Kahveci'ye Beşiktaşlılar destek verdi

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
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TRT Spor'da konuşan Beşiktaş'ın eski golcüsü Nihat Kahveci, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı.

Fenerbahçe'nin ilk yarı daha iyi, Beşiktaş'ın da ilk yarıdaki futbolunun hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Nihat Kahveci, "Beşiktaş, ikinci yarıda Ghezzal faktörüyle Beşiktaş'ın çehresi değişti." dedi.

Oyuncu değişikliklerinde iki teknik adamın da geç kaldığını ifade eden Nihat Kahveci, "Mesela Dele Alli'ye 70 dakika nasıl sabrettin? Diğer taraftan "İrfan Can için, Pedro için nasıl sabrettin?" derim. Crespo orta sahanın en iyisiydi ama sarı kartı olduğu için Jesus risk almadı." dedi.

Valerien Ismael'i eleştiren Nihat Kahveci, "Eğer bundan sonraki maçlarda dokunuşları olmazsa ben Beşiktaş'taki geleceğini iyi görmüyorum. Bugün kazansa da bunu söyleyecektim. Hoca oyuna geç müdahale ediyor, enerji muhteşem ama saha içindeki dokunuş bende sınıfta kalıyor." dedi.

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