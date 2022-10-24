Nihat Kahveci'den Ismael'e: Hatay - Paris direkt uçak varsa yollasınlar

Karşılaşmayı yorumlayan Nihat Kahveci Valerien Ismael için sert eleştirilerde bulundu.

Nihat Kahveci: "Hatay - Paris direkt varsa uçak, yollasalar kimse 'Neden bu kadar çabuk gidiyor hoca?' demez. Son 15 dakikada oynanan futboldan sonra hele, ben de 'Kal' demeyeceğim."

Beşiktaş oyuncu kazanma yeri değil, Dele Alli'yi kazanacağım diye oyunu kaybediyorsun. Josef'in Ankaragücü maçındaki olayı unutup Beşiktaş formasına konsantre olması gerekiyor.