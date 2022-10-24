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Nihat Kahveci'den Ismael'e: Hatay - Paris direkt uçak varsa yollasınlar

Beşiktaş'ın, Hatay deplasmanında 31. saniyede öne geçtiği maçtan puansız ayrılması Siyah - Beyazlı camiayı isyan ettirdi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 22:28
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci'den Valerien Ismael için çarpıcı gönderme

Nihat Kahveci'den Ismael'e: Hatay - Paris direkt uçak varsa yollasınlar
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Karşılaşmayı yorumlayan Nihat Kahveci Valerien Ismael için sert eleştirilerde bulundu.

Nihat Kahveci: "Hatay - Paris direkt varsa uçak, yollasalar kimse 'Neden bu kadar çabuk gidiyor hoca?' demez. Son 15 dakikada oynanan futboldan sonra hele, ben de 'Kal' demeyeceğim." 

Beşiktaş oyuncu kazanma yeri değil, Dele Alli'yi kazanacağım diye oyunu kaybediyorsun. Josef'in Ankaragücü maçındaki olayı unutup Beşiktaş formasına konsantre olması gerekiyor.

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