Tayyip'le Wellinton'la olmuyor: Nihat Kahveci Beşiktaş'ın en büyük problemini açıkladı

Nihat Kahveci maç sonu TRT Spor'da çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Kahveci'nin açıklamaları:

Kaleci Mert olmasa Beşiktaş 1 puanı bile alamazdı belki.

Beşiktaş ofansta da çok kötü oynadı.

Tayyip kademeye gelemiyor.

Wellinton - Tayyip’le olmuyor.

Bu ikiliyle çok pozisyon veriyor Beşiktaş.

Rosier sen nerdesin?

Şenol Güneş sadece rakibi değil hepimizi şaşırttı.

Beşiktaş’ta görevini yapan Cenk Tosun ve kaleci Mert var.

Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı çok düştü.

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