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Eyalet genelinde yayılan salgın 20 can aldı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Cross River eyaletinde 20 kişinin kolera salgınından hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 23:26
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Nijeryada kolera salgını 20 can aldı

Eyalet genelinde yayılan salgın 20 can aldı
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Nijerya Cross River Eyalet Bakanlığı Sekreteri Dr. İwara İwara, yaptığı açıklamada, kolera salgının eyaletin 10 köyünde yayıldığını, köylerde 100 kişiye kolera teşhisi konulduğunu, 20 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hükümetin, salgının etkili olduğu bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatı yaptığını ifade eden İwara, bölge halkına da tedbirli olunması çağrısında bulundu.

TIBBİ MÜDAHALE EKSİK YAPILIYOR

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor. (AA)

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