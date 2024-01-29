Nijerya'da patlayan mayın 6 öğrencinin canına mal oldu

Ülkenin medyasında yer alan haberlere göre, Borno eyaletinin Gubio bölgesinde bir medrese yakınlarında yığılan metal eşyaların arasında fark edilmeyen bir mayın patladı.

Patlamada 6 medrese öğrencisi ölürken, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen çıkmazken bölgede terör örgütü Boko Haram'ın benzer saldırılar düzenlediği belrtiliyor.

Örgüt, son zamanlarda askeri unsurlara dönük çok sayıda saldırı gerçekleştiriyor.

Boko Haram terör örgütünün geçen hafta Borno eyaletine bağlı Magumeri köyündeki kontrol noktasında gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 5 asker ölmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlığını gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015 sonrası da ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki terör eylemlerinde en az 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.