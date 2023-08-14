Nijeryalı milyarder kızını Türk'e verdi. Mohammed Indimi dünyanın en zengin iş insanlarından biri

Dünyanın en zengin iş insanlarından Nijeryalı Mohammed Indimi'nin kızı Meram Indimi, Türk işadamı Yakup Gündoğdu ile dünya evine girdi.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre; düğün cumartesi günü Borno Eyaleti'nin Maiduguri şehrinde gerçekleştirken; gelinin ailesi, arkadaşları, annesi ve kız kardeşlerinin Meram'ın özel gününü kutlamak üzere hazır bulundu.

Ayrıca her iki taraf da düğünden bazı fotoğrafları kendi Instagram hesaplarından paylaştılar.

Gelinin bir yakını Instagram'da yeni çifti dualarla kutladı: "Her şey tamam!”





RÜYALARINDAKİ ADAMI BULDU

"Prensesim bu yeni hayatınızın başlangıcı için hem senin hem de kocan için ne kadar mutlu olduğumu kelimeler ifade edemez. Allah evliliğinize bereket yağdırsın, bolca sevgi, mutluluk ve güvenle dolu olsun. Rüyalarındaki adamı bulduğuna çok sevindim, gerçek aşkı buldun ve ben de yeni bir oğul buldum."

Meram daha önce siyasetçi Baffa Abdulkadir ile evliydi. 2018 yılında evlenen çift üç yıl sonra yollarını ayırmıştı.