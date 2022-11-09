Nil Karaibrahimgil'den samimi itiraf: İkinci el kıyafetler tercih ediyorum

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, önceki gün yüzü olduğu markanın lansmanında görüntülendi.

Konserlerinin devam ettiğini dile getiren şarkıcı, sahne kıyafetleri ile ilgili "Konserlerde kendi dolabımdan kıyafetler giyiyorum. Çok harcama yapmamaya çalışıyorum. İkinci el kıyafetleri geri dönüşüm açısından daha çok tercih ediyorum. Bu durumda daha da ilginç şeyler bulabiliyorum ya da kendim eski kıyafetlerimle kombinliyorum." diye konuştu.

"ANNELİK ÇOK BAŞKA BİR DUYGU"

Aziz Arif Erener adında bir oğlu olan Nil Karaibrahimgil, "Annelik çok başka bir duygu. Adına şarkılar bile yazdım oğlumun... Büyüdü artık o da... 8 yaşına geldi. Yavaş yavaş sizler ile olmaya başlayacağım. Yeni bir single yapacağım gibi çünkü o daha kolay geliyor" şeklinde konuştu.

