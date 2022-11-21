Nilgün Belgün'den oyunculara estetik uyarısı

Oyuncu Nilgün Belgün, önceki akşam Etiler Akmerkez’de objektiflere yansıdı.

Tek kişilik oyununun devam ettiğini belirten Belgün, estetikle gündeme gelen oyunculara uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

'BEN 25 SENE ÖNCE BOTOKS YAPTIRDIM'

Nilgün Belgün "Herkes estetik yaptırabilir. Ben 25 sene önce botoks yaptırdım. O tarihten beri böyle duruyor. Aşırı bir şey yaptıramam çünkü ben oyuncuyum. Mimik yapmalıyım. Her şeyin bir dozu var. Herkesin yüzü birbirine benziyor" dedi.

"10. YILIMIZA GİRDİK"

“Aşk ve Komedi” adlı tek kişilik oyunuyla izleyici karşısına çıkan sanatçı, “Oyunum devam ediyor. 10’uncu yılımıza girdik. Bence bu bir başarıdır. İkincisine de hazırlanıyorum. O gösterimin adı ‘Hayat Sen Benimsin’” dedi.