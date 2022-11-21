21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nilgün Belgün'den oyunculara estetik uyarısı

Usta oyuncu Nilgün Belgün, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Belgün genç oyuncuları estetik konusunda uyardı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 12:01
Takip Et

Nilgün Belgün estetik konusunda oyuncuları uyardı

Nilgün Belgün'den oyunculara estetik uyarısı
+
Aa
-

Oyuncu Nilgün Belgün, önceki akşam Etiler Akmerkez’de objektiflere yansıdı. 

Tek kişilik oyununun devam ettiğini belirten Belgün, estetikle gündeme gelen oyunculara uyarıda bulunmayı ihmal etmedi. 

'BEN 25 SENE ÖNCE BOTOKS YAPTIRDIM'

Nilgün Belgün "Herkes estetik yaptırabilir. Ben 25 sene önce botoks yaptırdım. O tarihten beri böyle duruyor. Aşırı bir şey yaptıramam çünkü ben oyuncuyum. Mimik yapmalıyım. Her şeyin bir dozu var. Herkesin yüzü birbirine benziyor" dedi.

"10. YILIMIZA GİRDİK"

“Aşk ve Komedi” adlı tek kişilik oyunuyla izleyici karşısına çıkan sanatçı, “Oyunum devam ediyor. 10’uncu yılımıza girdik. Bence bu bir başarıdır. İkincisine de hazırlanıyorum. O gösterimin adı ‘Hayat Sen Benimsin’” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
3
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
5
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
6
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
7
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Hangi meyve cildi en iyi güzelleştirir?
﻿Hangi meyve cildi en iyi güzelleştirir?
﻿Hangi meyve cildi en iyi güzelleştirir?
﻿Bypass sonrası en hızlı nasıl iyileşir?
﻿Bypass sonrası en hızlı nasıl iyileşir?
﻿Bypass sonrası en hızlı nasıl iyileşir?
﻿Uzmanı açıkladı: Yanlış ilaç kullanımı ciddi bir sorun
﻿Uzmanı açıkladı: Yanlış ilaç kullanımı ciddi bir sorun
﻿Uzmanı açıkladı: Yanlış ilaç kullanımı ciddi bir sorun
﻿Arnavutluk'ta yaşanan sellerde iki kişi hayatını kaybetti
﻿Arnavutluk'ta yaşanan sellerde iki kişi hayatını kaybetti
﻿Arnavutluk'ta yaşanan sellerde iki kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.