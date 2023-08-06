Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi

Şimdilerde Yaz Şarkısı dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş güzelliği ile adeta büyülüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim Barbie akımına uydu. Aktaş'ın pozları beğeni topladı.

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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 1

Oyuncuları arasında Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar gibi isimlerin yer aldığı Yaz Şarkısı dizisinde Nilsu Berfin Aktaş da rol alıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Aktaş Gülbeyaz (Yaz) karakterine hayat veriyor.

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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 2

24 yaşındaki sevilen isim sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Son dönemin trendi olan Barbie akımına uyan Aktaş iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.

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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 3

Ünlü ismin tarzına adeta beğeni ve yorum yağdı.

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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 4

Sosyal medyada "Gerçek Barbie", "Çok güzelsin", "Dünyanın en güzel kızı", Her zaman çok güzel" yorumları yapıld

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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 5

Nilsu Berfin Aktaş'ın pozlarını eski rol arkadaşı Zeynep Koltuk'ta beğeni.

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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 6

Güzel oyuncu ilk olarak 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ekranda yer aldı.

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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 7

Reklam filmlerinde de rol alan Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı.

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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 8

Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Gelsin Hayat Bildiği Gibi de bulunuyor.

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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 9
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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 10
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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 11
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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 12
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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 13
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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 14
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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 15
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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 16
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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 17
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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 18
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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 19
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Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi 20
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