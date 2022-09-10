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Şarkıcı Nilüfer'in TikTok isyanı: Hesabım var ama takipçim az

Şarkıcı Nilüfer, Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Nilüfer konser sırasında TikTok hesabında az takipçi olmasından yakındı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 14:24
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Nilüfer konserinde hayranlarıyla dertleşti! TikTok'taki takipçi sayısına isyan etti

Şarkıcı Nilüfer'in TikTok isyanı: Hesabım var ama takipçim az
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Usta sanatçı Nilüfer, Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. "Dünya Dönüyor", "Taa Uzak Yollardan", "Haram Geceler", "Esmer Günler", "Mor Menekşe", "Mavilim", "Yeniden Sev" ve "Kavak Yelleri" gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Nilüfer, şarkı aralarında dinleyiciler ile sohbet ederek TikTok hesabından bahsetti. 

"TİKTOK HESABIM VAR AMA TAKİPÇİM AZ"

Nilüfer, ‘Biz eski jenerasyonuz' diyerek yaşadığı bir hikayeyi dinleyicileri ile paylaştı. Nilüfer, “Siz böyle açıyorsunuz ya telefonlarınızın ışıklarını konserde, ben tabi eskilere gittim jenerasyon farkı, biliyorum bunları, bilmiyorum sanmayın. Tabii TikTok hesabım bile var ama takipçim az. Öyle bir sıkıntı var. TikTok hesabı olan var mı” diye dinleyicilerine sordu. Bir dinleyicisinin ‘evet' demesi üzerine "Peki beni takip ediyor musunuz? Dokuz bin takipçin mi var? Benden çok takipçin var, benden daha mı ünlüsün? 'Ta Uzak Yollarda' şarkısını istemesini biliyorsun, insan bir takip eder" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

"ŞARKIDA YAKIN ÇAKMAKLARI"

Ardından hikayesini anlatmaya devam eden sanatçı, "Herkes ışıkları yaktı. Nasıl güzel durdu anlatamam. Gaza geldim ve ‘Bir sonraki şarkıda yakın çakmakları' dedim. Eskiden öyleydi. Biliyorum bunu. Şimdi telefonun ışığının yandığı da biliyorum. Ama o çakmak değilmiş telefon ışığıymış, bunu konserden sonra söylediler. Hatta TikTok hesabımda böyle bir videom var, girip izleyin" diyerek Bursalı müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, albümünün çıkış şarkısı "Boşver" ile final yaptı.
 

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