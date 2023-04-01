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Nisan ayında gönderilecek mesajlar neler? İşte Nisan ayı mesajları..

Nisan ayının ilk gününde sosyal medyayı aktif kullanan kişiler Nisan ayında gönderilecek mesajları ve paylaşılacak sözleri araştırıyor. Peki, Nisan ayında gönderilecek mesajlar neler? İşte Nisan ayı mesajları..

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:03
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Nisan ayında gönderilecek mesajlar neler? İşte Nisan ayı mesajları..

Nisan ayında gönderilecek mesajlar neler? İşte Nisan ayı mesajları..
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Editör: Enise Altınok AVŞAR

Bahar ayları yaklaşırken Nisan ayı bizlere güzel anları hatırlatır. Nisan ayını umutla karşılarken sosyal medyada paylaşılacak ve sevdiklerinize göndermek isteyeceğiniz bazı Nisan ayına ilişkin mesajları derledik. Peki, Nisan ayında gönderilecek mesajlar neler? İşte Nisan ayı mesajları..

Nisan ayı her ne kadar bol yağmurların yağdığı ay olarak bilinse de baharın müjdecisidir. Nisan ayının ilk gününde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler mart ile ilgili sözler, mesajlar arayışına girdi.

NİSAN AYI HAKKINDA

Nisan, Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 4. ayı olup 30 gün çeker.

Nisan adının İngilizcesi olan April sözcüğünün Latince Aprilis'den geldiği rivayet olunur.

Klasik etimolojiye göre, Latince aperire (açmak); ağaçların çiçek açmaya başladığı mevsimi ima eder. Aynı tez, modern Yunancada ilkbahar anlamına gelen ἁνοιξις (açmak) ile de destek bulmaktadır.

NİSAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nisan isminin manası “gelin çiçeği, ilkbaharda açan çiçek ayrıca yılın dördüncü ayı” demektir.

NİSAN AYINDA GÖNDERİLECEK MESAJLAR NELER?

‘’Yeni ay, yeni günler. Hoş geldin, Nisan!’’

‘’Kış sona eriyor ve yaz yakında gelecek. Hoş geldin, Nisan!’’

‘’Mart yağar, nisan övünür; nisan yağar, insan övünür.’’

‘’Nisan geldi! Gülümseyin, güzel düşünceler, sevinç ve sevgiye sahip olun!’’

‘’Nisan ayına kadar kışın en kötüsü sona erecekti. Kar çözülecek, nehirler akmaya başlayacak ve dünya yeniden kendi kendine uyanacak.’’

‘’Etrafta bahar… İçimde nedensiz bir yaprak dökümü… Hep yanlış hesaplıyorum yaşımı… Bir nisan ayı cıvıltısı için yaşlı mı sayılırım artık?’’ Reşat Nur Güntekin

‘‘Nisan ayında açar çiçekler, ince yaprakları görülmeye başlar, tıpkı senin güzelliğin gibi..’’

‘’Nisan, pek hoş iner Orta Anadolu’ya… Zaten koskoca bölgenin gün gösteren, umut dağıtan, yüreklere huzur aktaran, gama gasavete “git öte” diyen iki ayı vardır: “Nisan, mayıs…” Abbas Sayar

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