Nisan’da kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Kaynak: AA
Nisan’da kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı
Bolu’nun yüksek bölgelerinde Nisan ayında kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kentin yaklaşık 45 kilometre dışında bulunan ve Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki Kartalkaya bölgesi, Sarıalan ve Aladağ yaylaları sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

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Ayrıca, D-100 karayolunun Bolu Dağı bölümünde sis ve sağanak yağış görüş mesafesini düşürdü.

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Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler bölgelerinde sis ve yağmur etkili oldu. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler yol boyunca daha dikkatli hareket etti.

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Karayolları ve trafik ekipleri, bölgede görev yaparken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı; yakın takip, hatalı sollama yapmamaları ve aşırı hızdan kaçınmaları gerektiğini hatırlattı.

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