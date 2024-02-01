Nissan X-Trail’de 250 bin TL indirim

Haber: Ercan Karaca

Benzinli Qashqai modellerinde 150.000TL’ye 12 ay %0 faiz kredi imkanı veya 150 bin TL nakit alım indirimi fırsatı veriyor.

Benzinli Qashqai’lerin Platinum Premium donanım seviyesinde ise yalnızca 150 bin TL nakit alım indirimi uygulanıyor.

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş keyfi ile ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER’ların şubat ayı kampanyasında 150 bin TL nakit alım indirim imkanı sunuyor.

Nissan Qashqai e-POWER’ın Skypack versiyonunda ise bu aya özel 200 bin TL’lik nakit alım ayrıcalığı veriyor.

e-POWER Platinum Premium hariç; Skypack, Designpack, Designpack Black Edition donanımlarında belirtilen nakit alım desteğine ek olarak 150 bin TL'ye 12 ay 0% faizli kredi fırsatı sunuluyor.

2023’te otomotiv gazetecileri tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen yeni Nissan X-Trail, şubat kampanyası kapsamında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 250 bin TL fiyat desteği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yılın otomobili yeni X-Trail’in benzersiz e-POWER teknolojisine sahip modellerinde 250 bin TL ve benzinli X-Trail modellerinde ise 150 bin TL fiyat imkanı sunuluyor.

B-SUV sınıfının dikkat çeken oyuncusu Nissan Juke, Şubat kampanyası kapsamında, 120 bin TL fiyat desteği ve 120 bin TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı ile kampanyada yer alıyor.

Nissan Türkiye’nin özel kampanyaları şubat ayında sınırlı süre için geçerli olacak.