Dünyanın en çok araç satan üreticisi unvanını yine değişmedi

Kaynak: Bloomberght
Dünyanın en çok araç satan üreticisi unvanını yine değişmedi
Toyota Motor şirketin 2023’e ilişkin araç satış ve imalat verilerini paylaştı.

Toyota Motor, geçtiğimiz yıl küresel satışlardaki liderliğini bir kez daha koruduğunu bildirdi.

Gelen açıklamaya göre Japon üretici firma, 2023’te küresel düzeyde 11,23 milyon araç satışı gerçekleştirmiş oldu.

Önceki yıla oranla yüzde 7,2 yükselen bu satışlar, firmanın şimdiye kadarki en yüksek araç satışı gerçekleşti.

Hibrit modellerin satışı yüzde 31,4 artışla 3,42 milyona; elektrikli modellerin satışı ise 4 kattan fazla artışla 104 bin 18'e çıktı.

Araç satışları kapsamına, Toyota grubundan mini araç üreticisi Daihatsu ile kamyonet üreticisi Hino satışları da dahil edildi.

Firmanın yaptığı açıklamada, "En yüksek satışları elde etmek hedefimiz değil. Güvenlik ve kalite birinci önceliğimiz." ifade edildi.

Resmi Kyodo ajansı, Japon firmanın en büyük rakibi Volkswagen AG'nin 2023'te 9,24 milyon araç sattığını paylaştı.

Böylelikle Volkswagen'e karşı liderliğini daha da pekiştiren Toyota, küresel satışlardaki liderliğini dördüncü yıla taşımış oldu.

Toyota Motor, 2023’te küresel araç üretimini yüzde 8,6 artırarak 11,52 milyona çıkarttı.

Üretim artışına Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya içinde artan taleplerin pozitif etkisi yansıdı.

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